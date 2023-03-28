تعرف على دعاء الرزق في رمضان.. «اللهم ارزقني من فضلك وسعتك وكرمك»

يكثر الصائمون من ترديد الأدعية خلال هذه الأيام المباركة لشهر رمضان الكريم، منها أملا في زيادة الرزق، ورجاءا من الله في أن يكرمهم بالرزق الذي يتمنوه، أو الأهداف التي في غايتهم، ولكن قد لا يعلم البعض دعاء الرزق في رمضان.

دعاء الرزق في رمضان

توجد أكثر من صغيرة لترديد دعاء الرزق في رمضان، وهو ما تستعرضه «الوطن» على سبيل المثال لا الحصر، ومنها التالي:

ويردد البعض دعاء الرزق في رمضان كالتالي: «اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا وعجّل لي به يا نعم المجيب»، وكذلك يمكن ترديد دعاء الرزق مثل: «اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

تعرف على دعاء الرزق في رمضان

وعن دعاء الرزق في رمضان، يمكن ترديد: «اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان رزقي بعيدًا فقرّبه وإن كان قليلاً فكثّره وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه يارب العالمين»، وكذلك: «اللهم إنّي أسألك أن ترزقني رزقًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم ارزقني من فضلك وسعتك وكرمك يا أكرم الأكرمين».