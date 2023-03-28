احتجاجات وحرائق في فرنسا اعتراضا على قانون رفع سن المعاش

تشهد العاصمة الفرنسية باريس، تظاهرات حاشدة في ظل رفض عدد كبير من الشعب تعديل قانون المعاش في البلاد الذي رفع السن من 62 عاما إلى 64 عاما لأسباب اقتصادية في فرنسا التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد جارتها ألمانيا الاتحادية.

احتجاجات وحرائق في فرنسا

وذكرت قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الإثنين، أن هناك مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين في مدينة نانت بعد إحراقهم مصرفا، مع وجود اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين مع إشعال حرائق في باريس ومنطقة بوردو وتحطيم واجهات بنوك في فرنسا.

ومرر الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون القانون رغم اعتراض البرلمان في الأمر سيلقى بظلاله اقتصاديا وسياسيا على فرنسا التي تعاني منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.