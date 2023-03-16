باريس هيلتون تعترف بخداع دونالد ترامب: لم أصوت في الانتخابات الأمريكية

كشفت النجمة الأميركية الشهيرة باريس هيلتون، في مذكراتها Paris: The Memoir، التي صدرت الثلاثاء الماضي، عن خداعها للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أثناء انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، والتي فاز فيها الأخير.

باريس هيلتون: كذبة لا أفخر بها

ونقلت «سكاي نيوز» عن مذكرات هيلتون، أنها خدعت ترامب؛ إذ تظاهرت بالتصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لكنها في الحقيقة لم تعطه صوتها.

واعتبرت هيلتون، أن كذبتها هذه من أكثر الأشياء التي لا تفخر بها، مضيفة: «ترامب صديق قديم للعائلة، وامتلك أول وكالة عارضة أزياء وقعت معها، لذا فعندما سئلت في إحدى المقابلات للمرشح الذي صوّت له، أجبت بأنه كان هو».

باريس هيلتون: الحقيقة أسواء

وفي مذكراتها قالت هيلتون إنها لم تمنح ترامب صوتها، مؤكدة أنها تشعر بالخجل أكثر مما حدث بالفعل في انتخابات عام 2016، معتبرة الحقيقة أسوأ، مشددة على أنها «لم أصوّت على الإطلاق».

وفاز ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية ممثلًا للحزب الجمهوري أمام منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون، قبل أن يتمكن الديموقراطي جو بايدن من الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية على حساب ترامب الذي لم يفز بدورة ثانية.