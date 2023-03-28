أصحاب المشروعات الصغيرة في رعاية الدولة: معارض دائمة وأسواق خارجية

صناعة السبح من الحرف والفنون التى تعكس ثقافة شعب مصر وهويته، لذا تعمل الدولة على دعم هذه الصناعة بكل الطرق، مثل إنشاء المعارض المحلية، ومنها «تراثنا» و«ديارنا» و«سيدات شرم الشيخ»، التى تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صانعى السبح لتسويق منتجاتهم، كما تساعدهم على الاستمرار فى هذه المهنة المتوارثة منذ مئات السنين، من خلال زيادة الطلب، وفتح أسواق خارجية للمنافسة على المستويين العربى والدولى.

تعمل الدولة على تسويق السبح منذ سنوات عديدة، بإنشاء المعارض الدائمة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة فى عام 2006، بهدف إعطاء هذه الصناعة ميزة تنافسية لتوسيع رقعة التصدير، ووصولها لجميع دول العالم، بدلاً من انحسارها فى المنطقة العربية، وهناك معارض تم تنسيقها مع شركاء التنمية والجهات المختلفة، التى تعمل على دعم المشروعات الصغيرة، من خلال تسويق منتجاتها بطرق مختلفة، خاصة الحرف التى تحمل الهوية المصرية ومنها السبح.

«نسمة» نظمت ورشا للحرف اليدوية

خبرة كبيرة اكتسبتها نسمة فتحى من معرض الحرف اليدوية، حيث قامت بتنظيم معارض للسيدات لعرض مشغولاتهن اليدوية، حققت نجاحاً كبيراً، سواء فى معرض سيدات شرم الشيخ أو معرض زهور الربيع، التابع لوزارة الزراعة: «عندنا كنوز فى مصر من الحرف اليدوية، ومن بينها صناعة السبح، ستات كتيرة اقتحمت المجال، بس مش عارفين يسوقوا منتجاتهم إزاى، ومن هنا جات لى الفكرة أعمل معرض كل فترة، علشان الناس تشوف الشغل اليدوى الجميل وتشترى».

لا تقف جهود «نسمة» على إنشاء معارض فى شرم الشيخ بدعم من المحافظة، بل أيضاً تنظم ورشاً لتعليم الحرف اليدوية المتنوعة، سواء تصنيع السبح بشكل يدوى أو الكروشيه والمكرمية والتريكوه والصوف، وحقائب الجلد والأحذية وغيرها من المشغولات.

ويمثل معرض «ديارنا» أهمية كبيرة لتسويق السبح والأحجار الكريمة، بسبب إقبال المصريين والعرب والسائحين عليه لمشاهدة حرفة من أهم الحرف المرتبطة بالتراث المصرى، ويقام المعرض تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى، التى تحرص على إيجاد التنوع الكبير فى معروضات السبح والحرف اليدوية الأخرى، ومشاركتها فى عدد كبير من محافظات مصر وأهمها محافظة القاهرة، كما يمثل معرض «ديارنا» قوة دعم مهمة لأصحاب حرفة السبح والأحجار، من خلال دعم صغار المنتجين وذوى الهمم وأيضاً الشباب للانخراط فى هذه الحرفة بشكل كبير.

«حسناء» روَّجت منتجاتها فى شرم الشيخ

حصلت حسناء صقر، 36 عاماً، على دعم من الدكتورة إيناس حافظ، نائب محافظ جنوب سيناء، من خلال اختيارها لعرض منتجاتها اليدوية فى معرض سيدات شرم الشيخ، الذى أقيم على هامش فعاليات «COP27»، لدعم المنتجات صديقة البيئة، وهو ما فتح لها نافذة جديدة لتسويق أعمالها اليدوية إلى الخارج: «كانت فرصة كبيرة إن شغلى يتعرض فى حدث مهم زى قمة المناخ، وكل الناس تشوفه مصريين وعرب وأجانب».

يسهل الاشتراك فى المعارض المحلية والخارجية التى تقام على هامش المؤتمرات، من خلال التعرف على خطة المعارض الموجودة بالموقع الرسمى أو بفروع جهاز تنمية المشروعات، لتحديد المعرض الذى يرغب أصحاب المشروعات بالاشتراك فيه، والتواصل مع فروع الجهاز بالمحافظة التابعة لأصحاب هذه الحرف، للتقدم بفحص العينات المراد عرضها، ومنها السبح والأحجار الكريمة، ودفع قيمة المشاركة التى يقررها المعرض، ويجب الانتباه جيداً إلى أن المعارض تختلف على حسب طبيعتها.

وهناك دعم كبير للمعارض الخارجية، سواء فى المنطقة العربية والأفريقية والأوروبية، لعرض السبح اليدوية التى تحمل جودة عالية، من خلال ماكينات الصناعة وورش التركيب و«التشطيب» وبعض اللمسات اليدوية، بأسعار مناسبة تحقق عائداً مادياً لأصحابها وتوفر عملة صعبة للدولة.