رائد فضاء إماراتي يشيد بـ«أم الدنيا» من السماء ويرسل تحية إلى مصر وأهلها

حرص رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم الثلاثاء، أثناء مروره ليلا على متن محطة الفضاء الدولية من فوق القاهرة الساحرة، على نشر مقطع فيديو يحيي مصر وأهلها من الفضاء، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

"نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائمًا إلى جانب مصر“ هكذا قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حب مصر ونحن على هذا الحب باقون. تحية إلى مصر، تحية إلى أم الدنيا وعاصمتها القاهرة وتحية إلى أهلها وناسها الطيبين من الفضاء. pic.twitter.com/nEEUiJ7Uly — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) March 28, 2023

تحية إلى مصر

وكتب النيادي في التغريدة مساء اليوم الاثنين: «نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، أوصيت أبنائي بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر- هكذا قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حب مصر ونحن على هذا الحب باقون».

وتابع الشاب الإماراتي: «تحية إلى مصر، تحية إلى أم الدنيا وعاصمتها القاهرة وتحية إلى أهلها وناسها الطيبين من الفضاء».

وسافر رائد الفضاء الإماراتي مع طاقم المهمة «كرو 6» بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية قبل أيام قليلة.

تجربة ثرية يخوضها الرائد الإماراتي

ويخوص حاليا الرائد الإماراتي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء مدتها 6 أشهر بشكل متواصل في الفضاء في تجربة هي الأولى من نوعها.