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أسعار الأسمنت اليوم 28-3-2023 في مصر.. مستقرة

كتب:

مريم حنفي
08:42 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
أسعار الأسمنت اليوم- تعبيرية

أسعار الأسمنت اليوم- تعبيرية

أعلنت مصانع الأسمنت أسعار اليوم 28-3-2023 في مصر، ويشهد الأسمنت الفترة الراهنة استقرارًا في الأسعار بعد أن تراجع سعره بداية من مارس الجاري، وفق شعبة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

ويبلغ سعر الأسمنت اليوم 28-3-2023  في مصر عند 2003 جنيه للمسلح و أسمنت النصر 1.970 جنيه، وأسمنت التعمير 1940 جنيها، بينما وسجل أسمنت المنيا في الأسواق 1940 جنيها، وحلوان 1.930 جنيه، كما بلغ سعر أسمنت السويدي 2020 جنيه، وأسمنت وادي النيل 1890 جنيهًا، وأسمنت السهم 1.890 جنيه.

توقعات بانخفاض أسعار الأسمنت

 وفي السياق ذاته، قال أحمد شرين رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وعضو الاتحاد العربي للصناعة في تصريح لـ«الوطن»، إنَّ أسعار الأسمنت شهدت خلال الفترة الماضية تراجعا في الأسواق والسبب في استقرار الأسعار الفترة الحالية قلة الطلب،  متوقعا انخفاض أسعار الأسمنت الفترة المقبلة. 

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بقلم مريم حنفي