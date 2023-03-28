ما هو يوم ليلة القدر في رمضان؟ أمين الفتوى يجيب

ما هز يوم ليلة القدر في رمضان؟ سؤال يشغل الكثيرين إذ يتطلع الصائمون طوال شهر رمضان المبارك إلى معرفة موعد ليلة القدر والدعاء المستجاب فيها، لتحري تلك الليلة باعتبارها خير من ألف شهر، ولذلك يرغبون في الإكثار من ترديد الدعاء وعمل الخير، ما أجابت عنه دار الافتاء المصرية عبر بوابتها الرسمية.

ما هو يوم ليلة القدر في رمضان؟

وبخصوص ما هو يوم ليلة القدر في رمضان؟ قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إنه ورد في السنة علامات لليلة القدر، منها اعتدال الجول دون برودة أو حرارة شديدة وصفاء السماء ولمعان النجوم، وجميعها علامات لليلة القدر تعرف بها في الليل.

يوم ليلة القدر في رمضان

واستكمالا للحديث عن ما هو يوم ليلة القدر في رمضان؟ أضاف أمين الفتوى أن هناك علامات أخرى للصباح وهي خروج الشمس وقرصها أبيض لا شعاع لها، بسبب نزول الملائكة وحجبها أشعة الشمس، وفقا لآراء العلماء، موضحا أنه من يفوز بثواب الليلة هو الأكثر اجتهادا في العبادة وإخلاصا لله، واستشهد بقول الله تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ».

ليلة القدر في رمضان

وتابع أمين الفتوى بدار الافتاء حديثه عن ما هو يوم ليلة القدر في رمضان؟ موضحا أن النبي كان يعتكف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان طلبا لليلة القدر، لذا يسعى الجميع أسوة به، للاجتهاد في الـ10 أيام الأخيرة من الشهر الفضيل لعل الاجتهاد يتزامن مع ليلة القدر.

واستشهد بحديث شريف ورد عن ابنِ عباس رضِيَ اللهُ عنهُما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: «الْتمِسوها في العَشر الأواخِر من رمضانَ، لَيلةَ القَدْر في تاسعةٍ تَبقَى، في سابعةٍ تَبقَى، في خامسةٍ تَبْقَى»، وهذا الحديث من يستدل به بعض العلماء على أن ليلة القدر تأتي في الأيام الوترية من رمضان.