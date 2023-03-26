هل يمكن أن تأتي ليلة القدر في العشر الأوائل من رمضان؟.. «الإفتاء» توضح

هل يمكن أن تأتي ليلة القدر في العشر الأوائل من رمضان؟ سؤال طُرح من قبل عدد من رواد السوشيال ميديا، ويتناول التقرير التالي توضيح من أمين فتوى بدار الإفتاء خاصة أنَّ هناك أحاديث نبوية شريفة تتحدث عن تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان.

هل تأتي ليلة القدر في العشر الأوائل من رمضان؟

وقال الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان طلبا لليلة القدر، لافتًا إلى أنَّه لهذا السبب يسعى الجميع أسوة به، للاجتهاد في الـ10 أيام الأخيرة من الشهر الفضيل لعل الاجتهاد يتزامن مع ليلة القدر وينال ثوابها.

واستشهد «عبدالسميع» حول موعد ليلة القدر، بحديث شريف ورد عن ابنِ عباس رضِيَ اللهُ عنهُما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: «الْتمِسوها في العَشر الأواخِر من رمضانَ، لَيلةَ القَدْر في تاسعةٍ تَبقَى، في سابعةٍ تَبقَى، في خامسةٍ تَبْقَى»، وهذا الحديث من يستدل به بعض العلماء على أن ليلة القدر تأتي في الأيام الوترية من رمضان.

علامات ليلة القدر

كما أوضح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، علامات ليلة القدر، مؤكدا أنه ورد في السنة علامات لليلة القدر، منها اعتدال الجول دون برودة أو حرارة شديدة وصفاء السماء ولمعان النجوم، وجميعها علامات لليلة القدر تعرف بها في الليل.

وأضاف «عبدالسميع»، أنَّ هناك علامات أخرى للصباح وهي خروج الشمس وقرصها أبيض لا شعاع لها، بسبب نزول الملائكة وحجبها أشعة الشمس، وفقا لآراء العلماء، موضحًا أنَّه من يفوز بثواب الليلة هو الأكثر اجتهادا في العبادة وإخلاصا لله، واستهد بقول الله تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ».