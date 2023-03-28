كيف اعرف إذا كانت ليلة القدر؟.. دار الإفتاء توضح

كيف اعرف إذا كانت ليلة القدر؟، سؤال يشغل بال الكثير من المواطنين، إذ يتنظر المسلمون شهر رمضان من كل عام للتقرب إلى الله، وتُعتبر ليلة القدر من أهم الليالي التي يشتاقون إليها، لأن الله قال فيها بأنها خير من ألف شهر، ولذلك الكل يتساءل عن علامات ليلة القدر، لاستغلال هذه اللية خير استغلال، باعتبارها خير من ألف شهر، ولذلك يرغبون في الإكثار من ترديد الدعاء وعمل الخير، لذلك أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر بوابتها الرسمية علامات ليلة القدر.

كيف اعرف إذا كانت ليلة القدر؟

وبخصوص الرد على سؤال كيف اعرف إذا كانت ليلة القدر؟، قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني إنها تكون في العشر الأواخر من شهر رمضان، وفق حديث شريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل الآتي «أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ».

ليلة القدر وعلاماتها

واستكمالا للرد على سؤال كيف اعرف إذا كانت ليلة القدر؟، أضافت الإفتاء المصرية من خلال الدكتور فريد نصر، في حديثها عن علامات ليلة القدر، أن الإمام القرطبي ذكر في «تفسيره» (20/ 137، ط. دار الكتب المصرية) لسورة القدر قوله: [الثانية: في علاماتها: منها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر: «إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ».

ليلة القدر في رمضان

وتابعت دار الإفتاء المصرية الرد على سؤال كيف اعرف إذا كانت ليلة القدر؟، قائلة: «إن عبيد بن عمير قال: كنت ليلة السابع والعشرين في البحر، فأخذت من مائِه، فوجدته عذبًا سلسًا] اهـ، والله سبحانه وتعالى أعلم».