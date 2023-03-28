جمارك دمياط تُحبط محاولة تهريب كمية من سماد اليوريا

تمكنت رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بجمارك دمياط برئاسة عبدالحي أبو الروس، مدير عام جمارك الصادر بدمياط، بالتنسيق مع العقيد مصطفى عيسى بمباحث ميناء دمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من سماد اليوريا بالمخالفة لقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير.

الاشتباه في مشمول بيان صادر

البداية كانت الاشتباه، فى مشمول البيان الجمركي، رقم 1449 لسنة 2023 صادر باسم شركة «خ.ا.ا»ن للتصدير، والصنف طبقا للمستندات المقدمة 2 حاوية أسمدة زراعية بند 3105 مصدرة إلى رومانيا، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بمجمع الصادر بجمرك دمياط.

تشكيل لجنة للمعاينة

وأجرى تشكيل لجنة، من محمد نور مدير إدارة حركة الصادر وعصام الهجرسي ومحمد أبورية ،وأحمد الزينى مأموري الحركة وطارق الفرارجي مأمور التعريفة ومحمود نور ومصطفى يوسف مديري التعريفة ومحمد السعيد وهيثم الأطروش بمكافحة التهرب الجمركي لمعاينة الحاويتين

حيث تبين من المعاينة وجود 50 سلينج باج بوزن 50 طن و640 كيلوجرام من سماد اليوريا وهو من الأسمدة الأزوتيية بند جمركى رقم 0231 وتستلزم وجود موافقة مسبقة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تفيد قيام الشركة بتوريد الكميات المطلوبة بنسبة 55٪ من الإنتاج الشهرى للوزارة قبل إتمام التصدير.

قيمة الضرائب والرسوم الجمركية

وتم العرض على إدارة الفتوى بالشئون القانونية فأفادت بأن الواقعة تعتبر تهرب جمركى طبقا لنص المادة 77 من القانون 207 لسنه 2020 ،وبلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية مليون و431 ألفا و714 جنيه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جمركي.

قرر أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار قطاع التجارة الخارجية بالواقعة لاتخاذ شئونه لمخالفة الواقعة قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 وقرار رئيس مجلس الوزراء.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .