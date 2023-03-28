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إزالة 13 عقارًا في منطقة عرب يسار للخطورة جنوب القاهرة

كتب:

وائل فايز
11:50 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
أحد مظاهر تطوير العشوائيات

أحد مظاهر تطوير العشوائيات

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية لحي الخليفة بقيادة العميد طارق اليمني رئيس حي الخليفة وبإشراف فيفي عبد الغني سكرتير حي الخليفة والشرطة.

وجرى تنفيذ أعمال الإزالة والهدم، لبعض عقارات منطقة عرب يسار بمنطقة السيدة عائشة، تنفيذا لقرارات الازالة الصادرة للخطورة الداهمة والعقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة، وذلك استكمالا لخطة الدولة لتوفير حياة كريمة لكل مواطن وسكن راقٍ به كافة الخدمات المجتمعية مقدمة بشكل حضاري طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري وبمجتمع امن ليحيا حياة راقية بعيدا عن المناطق غير الآمنة والخطرة.

هدم 5 عقارات

وأوضحت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أنه تم إزالة 5 عقارات بمنطقة درب المأذنة في اليوم الأول ليتم استكمال الأعمال لليوم التالي على التوالي، وهدم كلي حتى سطح الأرض لعدد 8 عقارات، وجاري استكمال الأعمال.

عرب يسار ذات خطورة داهمة

وتعد منطقة عرب يسار، من المناطق العشوائية بجنوب القاهرة، حيث يتم إزالة بعض عقاراتها ذات الخطورة الداهمة، ضمن التطوير الملحق بالقاهرة التاريخية، مع نقل قاطنيها لوحدات حضارية.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.