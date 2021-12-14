محافظة القاهرة: نحصر العقارات الآيلة للسقوط لتوفير سكن بديل لأصحابها

قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إنه جار حاليا حصر العقارات الآيلة للسقوط بأحياء القاهرة وذلك تمهيدا لتوفير وحدات سكنية بديلة لتلك الأسر بالتعاون مع وزارة الإسكان من أجل الحفاظ على الأسر وسلامتهم والحد من أي مخاطر، مضيفا لـ«الوطن» أن العقار الآيل للسقوط يمثل مشكلة كبيرة، وبالتالي يتم الإسراع في اتخاذ الإجراءات وأعمال الحصر وإخلاء تلك المساكن من المواطنين وتسكينهم في وحدات بديلة حيث يجرى حاليًا بالتنسيق مع وزارة الإسكان دراسة إنشاء مساكن بديلة للمواطنين الذين يتم إخلائهم بسبب أن مساكنهم آيلة للسقوط باعتبار أن هذا الأمر واجب إنساني وقانوني وفق توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

أكبر تجمع حرفي بالحرفيين

من ناحية أخرى، اعتمدت محافظة القاهرة مشروع تخطيط منطقة شمال الحرفيين بنطاق حي منشأة ناصر على مسطح حوالى 60 فدان بحي منشأة ناصر لإقامة أكبر تجمع حرفي ومشروعات إسكان اجتماعي، ويشمل المشروع إقامة 15 عمارة تضم كل واحدة 40 وحدة سكنية بإجمالي 600 وحدة، ويبلغ مساحة الوحدة الواحدة 83 م2، كما يضم 3 عمارات بإجمالى 60 وحدة مسطح الوحدة الواحدة 75 م2.

ورش حرفية ومبان خدمية

ويشمل مشروع شمال الحرفيين إقامة 984 ورشة حرفية بمسطح يتراوح بين 12م2 إلى 40 م2 للورشة الواحدة، وذلك لاستيعاب الورش والمشروعات التى لا تتناسب مع أعمال تطوير القاهرة التاريخية، كما يشمل المشروع إقامة أسواق للجملة ومباني خدمية للورش، كما يتضمن المشروع كافة الخدمات من مسجد على مساحة 1644م2، وكنيسة بمسطح 2000 م2، ومدرسة مَهنية بمسطح 1514 م2، ووحدة صحية بمساحة 397 م2، ووحدة إسعاف بمسطح 133 م2، وسجل مدنى بمسطح 300 م2، ووحدة إطفاء بمسطح 346 م2، ونقطة شرطة بمسطح 334م2، ومخبز بمسطح 1736 م2، وسوق تجارى مساحته 596 م2، ومنافذ بيع على مساحة 360 م2، ونادى اجتماعي بمسطح 10357م2 ، وموقف ميكروباص ومينى باص وخدماته بمسطح 11372 م2.