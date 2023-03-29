وفاة شيخ المترجمين السيد إمام بعد صراع مع المرض

رحل فجر اليوم، شيخ المترجمين المصريين الكاتب والمترجم الكبير السيد إمام، عن عمر ناهز 78 عاما، بعد صراع المرض.

ونعى الروائي طارق إمام والده الكاتب والمترجم الكبير، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: «أنعى لكم أبي.. السيد إمام في ذمة الله».

شيخ المترجمين وأحد مشاهير حركة التنوير المعاصرين

ويعتبر السيد إمام، يعد أحد رموز الترجمة ومن مشاهير حركة التنوير المعاصرين، إذ قدّم خلال حياته عشرات الكتب والترجمات القيمة، وهو يعتبر من أصحاب المشروعات الكبرى فى الترجمة، وحصل على جوائز مصرية وعربية وعالمية، منها جائزة الشارقة وغيرها من الجوائز الأدبية الرفيعة، ويلقبه تلاميذه بشيخ المترجمين المصريين، بما قدمه للمكتبة العربية من أعمال مترجمة مهمة.

والسيد إمام من مواليد البحيرة عام 1945، درس الأدب الإنجليزى بجامعة الإسكندرية، وترجم خلال حياته عشرات الكتب النقدية في النظرية الأدبية.