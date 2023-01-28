انطلاق فعاليات مؤتمر «الترجمة عن العربية» في معرض الكتاب غدا

تشارك الدكتورة كرمة سامي، مديرة المركز القومي للترجمة في مؤتمر «الترجمة عن العربية.. جسر الحضارة»، والذي تنطلق فعالياته غدًا الأحد بقاعة المنارة للمؤتمرات الدولية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

الجوائز ودعم الترجمة

وتشارك «سامي» في جلسة نقاشية بعنوان «دور الجوائز في دعم الترجمة»، ويشارك بها كل من سوزان قناوي، وسعيد حمدان الطنيجي، ومنصور الحسيني، والدكتور خالد السيد، ولورا دي بيترو، ويدير الجلسة شريف بكر، وتبدأ في تمام الساعة 3.10 عصرا.

فعاليات معرض الكتاب 2023

وتشهد الدورة الحالية من معرض الكتاب مشاركة 1047 ناشرًا مصريًا وأجنبيًا وعربيًا، يمثلون 53 دولة حول العالم، واختارت وزارة الثقافة دولة الأردن ضيف شرف للمعرض، كما اختارت المبدع الراحل صلاح جاهين شخصية الدورة التي تحمل، عنوان «على اسم مصر – معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع».

ويشهد المعرض هذا العام إقبالا جماهيريا كبيرا منذ اليوم الأول، وفي ثاني أيام افتتاحه للجمهور، حيث سجل الحضور 250 ألف زائر.

وانعكس الإقبال بشكل لافت على مبيعات الكتب، إذ سجلت مبيعات كتب الهيئة رقما قياسيا خلال يومين فقط من المعرض، خاصة مع تنوع العناوين المطروحة ومناسبتها لجميع الفئات العمرية.