رئيسة تايوان تخلق أزمة بين واشنطن وبكين بعد إعلان زيارة الأراضي الأمريكية

أزمة جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بسبب تايوان، حيث ستتوجه رئيسة تايوان «تساي إنغ وين»، إلى غواتيمالا وبيليز اليوم، في رحلة ستتوقف خلالها بالأراضي الأمريكية.

وطالبت الصين واشنطن بعدم السماح بتوقف رئيسة تايوان لديها أو عقد لقاءات رسمية معها، منوهة إلى أن توقف رئيسة تايوان في الولايات المتحدة سيكون استفزازا متعمدا وانتهاكا للسيادة وفقا لما ذكرت قناة «العربية».

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، رفضها أي نوع من الاتصالات الرسمية بين تايوان وواشنطن، منوهة إلى أنها ستتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالح شركاتها بالولايات المتحدة.

الصين: نرفض أي نوع من الاتصالات الرسمية بين تايوان وواشنطن

فيما حذرت الولايات المتحدة الصين، الأربعاء، من أي رد فعل مبالغ فيه على توقف لرئيسة تايوان في نيويورك خلال توجهها إلى أمريكا الوسطى وفي لوس أنجلوس في طريق عودتها.

وقال مسؤول أمريكي كبير: «لا يوجد أي سبب على الإطلاق يجعل الصين تستخدم ذلك ذريعة لرد فعل مبالغ فيه أو لممارسة مزيد من الضغط على تايوان»، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

وتعتبر بكين، جزيرة تايوان أرضا صينية لكنها لم تتمكن من توحيدها مع بقية أراضيها، وباسم مبدأ «صين واحدة»، ترى بكين أنه يفترض ألا تقيم أي دولة علاقات رسمية مع بكين وتايبيه في وقت واحد، وكانت عبرت عن معارضتها لأي مبادلات رسمية بين الجزيرة والولايات المتحدة.

مبدأ صين واحدة

وفجرت زيارة نانسي بيلوسي، التي كانت حينذاك رئيسة لمجلس النواب الأمريكي إلى تايوان في أغسطس 2022، أزمة بين أمريكا والصيت وأثارت غضب بكين التي نظمت مناورات عسكرية واسعة حول تايوان ردا على هذه الخطوة.