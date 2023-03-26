«الخارجية الأمريكية»: قرار هندوراس بإنهاء العلاقات الدبلوماسية مع تايوان «أمني»

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن قرار هندوراس بإنهاء العلاقات الدبلوماسية المستمرة لعشرات السنين مع تايوان، «قرار أمني»، حسب نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكدت «الخارجية الأمريكية» أن الولايات المتحدة ستواصل تعميق علاقاتها مع تايوان، رغم قرار هندوراس، داعية جميع الدول إلى توسيع علاقاتها مع تايوان، كما أشارت إلى أن الصين تقدم في كثير من الأحيان وعودًا لا تلتزم بها.

وقالت وزارة الخارجية بدولة هندوراس، في تغريدة على «تويتر»، إنَّ الحكومة تعترف بوجود صين واحدة فقط، مؤكدة أن حكومة بكين هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين كلها، مضيفة أن أن هندوراس أبلغت «تايوان» بقرار قطع العلاقات، وأنها لن تعود إلى إقامة أي علاقات أو اتصالات رسمية معها.