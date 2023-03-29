كيفية الصلاة الصحيحة من التكبير إلى التسليم.. الأزهر والإفتاء يوضحان

كيفية الصلاة الصحيحة من التكبير إلى التسليم من الأسئلة المهمة التي يبحث المسلمون عنها بشكل دائم، ويستعرض التقرير التالي كيفية الصلاة وفقا لما ذكره باحث في الأزهر الشريف فضلا عن فيديو نشرته دار الإفتاء لأحد أمناء الإفتاء بالدار.

كيفية الصلاة الصحيحة من التكبير إلى التسليم

وعن كيفية الصلاة الصحيحة من التكبير إلى التسليم؟ أوضح الشيخ أحمد المالكي، الباحث بمشيخة الأزهر الشريف، أن الأصل في الصلاة استقبال القبلة، ثم اتباع الأركان، فالركن الأول من أركان الصلاة، هو النية، بمعنى نية صلاة الظهر أو العصر، على سبيل المثال، موضحاً أن النية محلها القلب، ويمكن التلفظ بها أيضا حسب مذهب الشافعية، ثم تكبيرة الإحرام، والتي تردد بصيغة «الله أكبر»، وفي بعض المذاهب تردد «الله الأكبر»، مشيراً إلى أن رفع اليدين أثناء تكبيرة الإحرام ليس ركناً من أركان الصلاة، ثم الركن الثالث وهو القيام بتكبيرة الإحرام وهو عند المالكية، والمقصود به أن يقف الانسان منتصباً بحيث إذا مد يديه، لا يستطيع أن يلمس ركبتيه.

تعرف على كيفية الصلاة الصحيحة من التكبير إلى التسليم

واستكمالا لموضوع كيفية الصلاة الصحيحة من التكبير إلى التسليم، أضاف: «يأتي ركن القراءة، والمقصود بها القراءة بحيث يسمع الإنسان نفسه، وعند المالكية يجوز تحريك اللسان فقط، موضحاً أن موضع اليدين ليس من الأركان، ومن الممكن وضعها فوق السرة، أو على السرة، أو تحتها، أو بجانب الشخص بحسب المالكية، ثم يلي القراءة، ركن الركوع، والأصل فيها مساواة الرأس مع الظهر مع وضع الأيدي على الركبتين، وتفريج الأصابع، ثم يليه ركن الرفع من الركوع، ثم الاعتدال، مشيراً إلى أن كل ركن لابد فيه من الطمأنينة.

أما عن ركن السجود في كيفية الصلاة الصحيحة من التكبير إلى التسليم، أوضح أن السجود يكون على الوجه والكفين والركبتين، والقدمين، ثم يليه ركن الطمأنينية، ثم ركن الرفع والجلوس بين السجدتين، ثم السجود مرة ثانية، ثم ركن القعود عند التشهد، بداية من التحيات لله إلى قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم التحيات وهي بداية من التحيات حتى «إنك حميد مجيد»، وركن التسليم.

كيفية الصلاة الصحيحة من التكبير إلى التسليم

وأضاف الشيخ المالكي، إن الأركان في الصلاة هي، النية، تكبيرة الإحرام، القيام، القراءة، الركوع، الرفع من الركوع، الاعتدال، السجود، الرفع من السجود، القعود الأخير مع التشهد، الصلاة على النبي، السلام، والترتيب والطمأنينة في كل ركن من أركان الصلاة.

وكانت دار الإفتاء المصرية، نشرت مقطع فيديو لتوضيح كيفية الصلاة الصحيحة من التكبير إلى التسليم، كإجابة على إحدى الأسئلة التي تتلقاها ويمكن مطالعته من الرابط السابق.