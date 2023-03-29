السويد تستدعي سفير روسيا بعد تصريحاته بشأن «الأهداف المشروعة»

أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بلسترم، اليوم، أنّ بلاده ستستدعي السفير الروسي لديها بعدما قال إنّ السويد وفنلندا ستصبحان أهدافا مشروعة للإجراءات الانتقامية، بما في ذلك العسكرية عقب انضمامها لحلف شمال الأطلسي الناتو.

وقال الوزير السويدي، حسب ما ذكرت قناة «فرنسا 24» الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، إنّ وزارة الخارجية ستستدعي السفير الروسي من أجل توضيح تصريحاته التي أدلى بها، مشيرا إلى أنّ السياسة الأمنية السويدية تحددها استوكهولم فقط.