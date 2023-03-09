السويد تعمل على تقديم مشروع للانضمام للناتو.. والحكومة: خطوة مهمة

كشف كبير المفاوضين السويديين في عملية الانضمام لحلف الناتو، أوسكار ستينستروم، أن جمهورية تركيا أعلنت إقراراها بأن السويد وفنلندا اتخذتا الفترة الأخيرة خطوات ملموسة في ظل سعيهم للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ظل التطورت في الوضع الجيوسياسي.

مؤتمر للسويد من أجل الإعلان عن خطوات الانضمام للناتو

وعقد اليوم مؤتمر صحفي يخص موقف انضمام السويد إلى الناتو بعد محادثات ثلاثية، كما يجرى عقد اجتماع الفترة المقبلة لمتابعة آخر التطورات دون الكشف عن موعد محدد له.

وأشارت الحكومة السويدية أنها قدمت إلى برلمان البلاد مشروع قانون من أجل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويجب موافقة البرلمان السويدي على هذا المشروع الذي يعد خطوة مهمة على الانضمام إلى الناتو.

دور السويد في تعزيز الأمن في أوروبا عبر الانضمام للناتو

بدوره أشار وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، إلى أن الانضمام إلى حلف الناتو يعد طريقة آمنة من أجل ضمان أمن البلاد والمساهمة في نشر وتعزيز الأمن في المنطقة الأوروبية والأطلسية، مع الإعلان أن خطوة الانضمام والسير فيها أمر وحدث تاريخي في ظل وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ عام.

ولفت إلى أن بلاده على الاستعداد الانضمام بمجرد إعلان الموافقة من قبل حلف شمال الأطلسي، وقد تقدمت بلاده بطلب العضوية في مايو 2022 بعد 3 شهور فقط من اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.