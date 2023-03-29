الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين الفريق عبدالمنعم التراس في مجلس الشيوخ

نشرت الجريدة الرسمية قرار تعيين الفريق عبدالمنعم إبراهيم التراس، عضوًا بمجلس الشيوخ، بديلًا عن النائب الراحل مصطفى كامل محمد السيد، والذي توفي خلال الأسابيع الماضية على إثر حادث داخل مقر البرلمان.

وعين الفريق عبدالمنعم إبراهيم التراس عضوا بمجلس الشيوخ خلفًا للراحل مصطفى كامل.

وكان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أخطر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بوفاة النائب مصطفى كامل عضو المجلس المعين بقرار من رئيس الجمهورية.