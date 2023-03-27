رئيس «إعلام الشيوخ»: توجيهات السيسي كانت نقطة انطلاق لمواهب من ذوي الإعاقة

أكّد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أهمية الدور الذي لعبه الإعلام في تكثيف الوعي بقضايا ذوي الإعاقة في مصر، والذين يمثلون جزءا هامًا من هذا المجتمع.

توجيهات رئاسية بضرورة الاهتمام بذوي الهمم

وقال مسلم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إنَّ الدراما والإعلام عبّرا عن قضايا ذوي الإعاقة بإيجابية خلال السنوات الأخيرة وهو أمر ملموس، متابعًا أنَّ هناك طاقات إبداعية من مذيعي ومذيعات «قادرون باختلاف» الذين يعملون عبر قنوات مختلفة؛ احتلوا مكانة مميزة لدى المشاهد المصري.

وأوضح رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بذوي الإعاقة، كانت نقطة الانطلاق لظهور مواهب مبدعة منهم في كل المجالات، كما زاد من درجة الوعي لدى الشعب المصري.

وأضاف «مسلم» إنَّ هناك حالة من الوعي داخل المجتمع المصري بذوي الإعاقة، وربما يرجع السبب في ذلك إلى حضور القيادة السياسية لأربع سنوات على التوالي حفل «قادرون باختلاف» الذي ينظمه الاتحاد المصري للإعاقات برئاسة المهندسة أمل مبدي.

وأشار رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أنَّ هناك فجوة بين وعي الشعب وتقديره لذوي الإعاقة والإجراءات الحكومية، مؤكّدًا ضرورة تخصيص مستشفيات أو أقسام للتعامل مع ذوي الإعاقة.

ولفت «مسلم» إلى وجود تعاطف مجتمعي ووعي كبير بقضايا ومشكلات قادرون باختلاف، وهو ما يستلزم من الحكومة بذل المزيد من الجهد لحل المشكلات التي تواجههم، متابعًا أنَّ «الدراما والإعلام عبّرا عن قضايا ذوي الإعاقة بإيجابية خلال السنوات الأخيرة، وهو أمر ملموس، كما حرص الإعلام على ضم مذيعين ومذيعات من ذوي الإعاقة للمشاركة في تقديم بعض البرامج التلفزيونية».