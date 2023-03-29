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أمنية الموجي تعلن وفاة ابنة الفنان محمد عبد المطلب

كتب:

أحمد حسين صوان
06:11 م | الأربعاء 29 مارس 2023
سامية عبد المطلب

سامية عبد المطلب

كشفت أمنية الموجي، عن وفاة سامية عبد المطلب، ابنة الفنان محمد عبد المطلب، مساء اليوم الأربعاء، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتبت أمنية الموجي، الصديقة المقربة لـ «سامية»، عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، قائلة: «توفيت أمس إلى رحمة الله تعالى الأخت والصديقة العزيزة ورفيقة الطفولة الأستاذة سامية محمد عبد المطلب ابنة الفنان والمطرب الكبير محمد عبد المطلب.. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته والبقاء والدوام لله».

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.