أمنية الموجي تعلن وفاة ابنة الفنان محمد عبد المطلب

كشفت أمنية الموجي، عن وفاة سامية عبد المطلب، ابنة الفنان محمد عبد المطلب، مساء اليوم الأربعاء، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتبت أمنية الموجي، الصديقة المقربة لـ «سامية»، عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، قائلة: «توفيت أمس إلى رحمة الله تعالى الأخت والصديقة العزيزة ورفيقة الطفولة الأستاذة سامية محمد عبد المطلب ابنة الفنان والمطرب الكبير محمد عبد المطلب.. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته والبقاء والدوام لله».