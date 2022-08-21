ذكرى وفاة محمد عبد المطلب الـ42.. محطات في حياة «صوت الحارة»

42 عامًا تمر على وفاة أحد ملوك الأغنية الشعبية في القرن العشرين، وهو الفنان الكبير محمد عبد المطلب، الملقب بـ«صوت الحارة»، الذي توفي في مثل هذا اليوم 21 أغسطس عام 1980 عن عمر ناهز 70 عامًا بعد نحو 8 أيام فقط من الاحتفال بيوم ميلاده في نفس الشهر الموافق يوم 13 عام 1910.

ما يزيد عن 500 أغنية قدمها محمد عبد المطلب، وأصبحت تراثًا غنائيًا مسجلًا بحروف مضيئة في تاريخ الفن المصري والعربي منها «ساكن في حي السيدة، يا حاسدين الناس، أهل المحبة، اعمل معروف، اسأل مرة عليا، حبيتك وبحبك، الناس المغرمين، يصعب على روحي، ودع هواك».

الميلاد والوفاة في شهر أغسطس

وفي ذكرى رحيل صوت الحارة محمد عبدالمطلب، ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عنه وذلك من خلال السطور التالية:

- من مواليد قرية شبراخيت بمحافظة البحيرة.

- كان ترتيبه الخامس بين أشقائه السبعة.

- حفظ القرآن الكريم كاملًا في طفولته.

- كان يهوى الغناء منذ الصغر.

تعامل مع كبار الملحنين والشعراء

- ساعده شقيقه نجيب في الغناء كورال خلف محمد عبد الوهاب.

- شق طريقه الفني بعد ذلك من خلال كازينو بديعة مصابني.

- عرف طريق النجاح بداية عام 1938 بعد غنائه بتسأليني بحبك ليه من ألحان محمود الشريف.

- تعاون مع كبار الملحنين منهم رياض السنباطي ومحمد فوزي ومحمد عبد الوهاب وسيد مكاوي وعبد العظيم محمد وبليغ حمدي.

- شكّل ثنائيًا قويًا مع الملحن محمود الشريف.

تزوج محمد عبد المطلب 3 مرات وأنجب 4 أبناء

- تزوج ثلاث مرات في حياته.

- زوجته الأولى الراقصة شوشو عز الدين شقيقة الراقصة ببا عز الدين.

- أنجب منها ابناه التوأم نور وبهاء.

- زوجته الثانية المطربة نرجس شوقي.

- زوجته الثالثة شقيقة زوجة صديقه الملحن محمود الشريف، وأنجب منها ابنتيه انتصار وسامية.

- أكبر أزمات حياته وفاة ابنته انتصار عام 1979 قبل حفل زفافها بأيام.

- عاش شهورًا من الحزن لفراق ابنته، ولحق بها وتوفي في 21 أغسطس عام 1980.