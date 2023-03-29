أوقاف سوهاج: انطلاق برنامج «ملتقى الأجيال الرمضاني» بمراكز الشباب يوميا

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج عن انطلاق برنامج «ملتقى الأجيال الرمضاني»، خلال شهر رمضان بمراكز الشباب والأندية المركزية بالمحافظة عقب صلاة التراويح في تمام الساعة التاسعة مساءً، بداية من الخميس 13 أبريل و22 رمضان بمركز شباب سوهاج بمدينة سوهاج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وفقا لبيان فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج.

برامج تثقيفية وتوعوية لأهل سوهاج

أضاف وكيل أوقاف سوهاج أن البرنامج يأتي في ضوء تعزيز الشراكة الإنسانية والمجتمعية للنهوض بالوطن، وبناء استراتيجية لجودة حياة المواطنين العلمية والعملية، بالإضافة إلى تقديم فاعليات ولقاءات وبرامج تثقيفية وتوعوية متنوعة لمختلف الفئات المجتمعية بالمجتمع السوهاجي من أجل تعزيز العلاقات الأسرية والمجتمعية بين الأجيال المختلفة خاصة جيل بين الأجداد والأبناء الأحفاد.

أهداف البرنامج التثقيفي بالأوقاف

وتبادل المعارف والخبرات فيما بينهم، وتوفير الدعم اللازم لكل الأجيال سواء الدعم الديني أوالثقافي أو الاجتماعي، خاصة بظل الحالة النفسية التي يصنعها رمضان من التراحم والترابط. المساهمة بنشر الأخلاق الفاضلة، والقيم النبيلة، والثقافة الرشيدة، والتكافل الاجتماعي، و ترسيخ قيم الحوار والمشاركة الإيجابية، والاستفادة الجادة من الوقائع والانتصارات التاريخية التي حدثت في الشهر الفضيل، ذلك عبر عدة ندوات وفاعليات المتخصصين من الأزهر الشريف والأوقاف.