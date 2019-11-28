وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تعزيز البند المالي لصالح مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، بمبلغ 3 مليون جنيه، اعتمادا إضافيا، لصيانة عدد من مساجد مدينة وقرى ونجوع طهطا.

جاء بناء على طلب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا بسوهاج، والمقدم لوزير المالية، بعد تكرار شكوى مواطني طهطا من سوء حالة عدد من المساجد، واحتياجها الشديد لأعمال صيانة وتجديد، لاستمرار تقديم دورها الدعوي والديني والتنويري المهم.

يذكر أن نائب طهطا مصطفى سالم، كان حصل على اعتمادات مالية إضافية، لصالح وزارة الأوقاف، من وزارتى المالية والتخطيط، قدرها 16 مليون جنيه، منها 10 ملايين إحلال وتجديد مساجد، و6 ملايين جنيه لصيانة المساجد، بخلاف ما جرى إدراجه بموافقة الوزارة، لصالح مساجد مركز ومدينة طهطا وقراها، ضمن الخطة الاستثمارية العادية للوزارة.