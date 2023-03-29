صناعة «الحلو» في رمضان.. طوف ودوق (ملف خاص)

رمضان بالنسبة للمصريين موسم للفرحة، يقبلون عليه بقلوب وعقول مُحبة للعبادات، وطامعة فى بركة أيام وليالٍ معدودة ينتظرونها من العام للعام، يستطلعون هلاله بتعليق الزينة فى الشوارع والبيوت، وتجهيز مستلزمات جلسات العائلة والأصدقاء، ويتفننون فى إضفاء أجواء البهجة فى كل تفصيلة تخص هذا الشهر.

رمضان فى مصر يحمل طابعاً مختلفاً، لأننا بلد يتقن وضع لمسته الحضارية المميزة لتصبح بمرور الوقت ركناً مهماً من أركان استقبال هذه المناسبة، داخل مصر وخارجها.

فى مصر نستقبل رمضان بأغانٍ يحفظها الصغار والكبار، وكلاهما يتمم استقباله للشهر الفضيل بتعليق الزينة فى الشوارع والبيوت، والبحث عن كل ما يضفى البهجة لتجمعات العائلة والأصدقاء، حتى لو كان الأمر عبارة عن طبق حلويات.

الحلويات ساحة مهمة من ساحات الفرحة فى رمضان، فهى مصدر بهجة للصائمين، ومصدر رزق لصنايعية بارعين فى تطوير منتجاتهم وتلبية طلبات الباحثين من متعة الشهر الكريم.

الحلويات أيضاً ساحة تتنافس فيها العديد من المحافظات على الفوز بشهادة جودة تجعلها الأكثر شهرة وبراعة فى صناعة صنف معين من أصناف الحلويات، وكل صنف له تاريخ وحكاية وسر يحتفظ به ويحفظه حلوانية المحافظة.