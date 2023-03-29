الرئيس الموريتاني: نبذل جهودا كبيرة من أجل ترسيخ الديمقراطية

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن موريتانيا بذلت جهودا كبيرة، من أجل ترسيخ الديمقراطية، وترقية حقوق الإنسان، وتوطيد دعائم دولة القانون والمؤسسات، في جو هادئ من الانفتاح والتشاور، مع جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين.

وأضاف الرئيس الموريتاني، في كلمة ألقاها مساء اليوم الأربعاء، خلال مشاركته عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» في النسخة الثانية من «قمة الديمقراطية»: «تستعد بلادنا لتنظيم انتخابات برلمانية ومحلية، نعمل على أن تكون نزيهة وشفافة، وأن تتم في جو من الحرية والتنافس المسؤول».

تطوير المنظومة الانتخابية

وتابع: «هيأنا لذلك بتطوير منظومتنا الانتخابية، ورفع مستوى النسبية، توسيعا لقاعدة التمثيل؛ دعما لإشراك الجميع، وكذلك بإنشاء لائحة تضمن تمثيلا أحسن للشباب، ولفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، تضاف إلى لائحة أخرى خاصة بالنساء؛ دعما للإنصاف بين الجنسين».