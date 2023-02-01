رسالة من الرئيس الموريتاني إلى السيسي: حريصون على تعزيز العلاقات التاريخية مع مصر

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الفريق «حنن ولد سيدي» وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي يجري بزيارة رسمية إلى مصر، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إضافة إلى سيدي محمد عبد الله سفير موريتانيا بالقاهرة، إذ سلّم الوزير الموريتاني رسالة خطية إلى السيسي من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.

وصرح المستشار أحمد فهمي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنَّ اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتفعيل التعاون المشترك بينهما في المجالات العسكرية والأمنية، لاسيما في ضوء دور موريتانيا المهم في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل.

رئيس موريتانيا يؤكد حرصه على توطيد العلاقات مع مصر في رسالة لـ السيسي

وخلال الاجتماع، سلّم الوزير الموريتاني رسالة خطية إلى الرئيس السيسي من الرئيس الموريتاني، والتي تضمنت تأكّيد حرص موريتانيا على توطيد العلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب، في ضوء التقدير الذي توليه بلاده لدور مصر ومكانة الرئيس السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية.

الرئيس السيسي ينقل تحياته لنظيره الموريتاني

من جهته؛ طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، مؤكّداً اعتزاز مصر بعلاقاتها مع موريتانيا، وأهمية العمل على مواصلة تطويرها على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الأشقاء في موريتانيا، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، في ضوء دور مصر الرائد في هذا الإطار.