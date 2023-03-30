أكبر إفطار جماعي في مسطرد.. «فرحة ومودة وصلح» «صور»

تجمع المئات من أهالي شارع الجبانة والشوارع المحيطة بمنطقة مسطرد في شبرا الخيمة ومحافظة القليوبية على مائدة إفطار رمضاني جماعي احتفالا بشهر رمضان الكريم وسط فرحة الأهالي تحت شعار «فرحتنا في لمتنا» حيث تجمع الكل على مائدة واحدة أمام المسجد الكبير بالمنطقة بحضور رموز العائلات وأئمة المساجد وممثل كنيسة المنطقة الأنبا جيروم راعي كنيسة العذراء.

المئات وكبار العائلات وممثلو الكنيسة يشاركون في إفطار مسطرد

شارك في إفطار المودة والصلح والفرحة المئات من الأهالي بحضور كبار العائلات برعاية مجدي زعزع منسق الإفطار ومحمد إمام المحامي من الأهالي والشيخ سيد أمين إمام وخطيب بالمسجد الكبير بمسطرد والشيخ سيد عبد الخالق إمام وخطيب مسجد السنة بالمنطقة والأب جيروم أحد قساوسة كنيسة السيدة العذراء حيث شهدت المائدة مشاركة الكبير والصغير من الأهالي والصلح بين عدد من الأسر المتخاصمة والتوفيق بين عدد من الأشخاص وآخرين بينهم دعاوى قضائية حيث قام المتواجدون بالتصالح وتنحية المشاكل والإفطار على مائدة واحدة في شهر رمضان، أعقبها حفل وعروض التنورة والإنشاد الديني.

إفطار مسطرد تحت شعار المحبة والمودة

ودعا الأهالي إلى إعلاء روح المحبة والمودة والصلح بين الجميع مشيرين إلى أنهم سيدعون إلى حفل كبير واحتفال ضخ بنفس الروح في عيد الفطر المقبل موضحين أن هذه المائدة تقام لأول مرة على مستوي شبرا الخيمة والمنطقة وجمعت الكل حيث شارك كل شخص بما يقدر عليه من مأكولات ومشروبات وكل ما احتاجته المائدة من مكونات كل حسب مقدرته، وقامت سيدات المنطقة بطهي الطعام ليشارك المئات وجبة واحدة في إفطار رمضان.

قال الحاج مجدي زعزع منسق الإفطار من أهالي المنطقة لـ«الوطن» إن مائدة إفطار شارع الجبانة بمسطرد هي الأكبر والأولى من نوعها في شبرا الخيمة منذ سنوات وأقيمت لأول مرة هذا العام لتجمع الكل والغرض منها إبراز الجوانب المجتمعية والإصلاح بين المتخاصمين وجمع الناس على الود والمحبة حيث تم الصلح بين العائلات وإنهاء عدد من المشاكل وقام الجميع بتناول الإفطار على مائدة واحدة في محبة ومودة بين الأهالي وتصافح الجميع على الحب والمودة والتخلص من الضغائن مع الوعد على أن تكون المائدة من عادات رمضان السنوية بالمنطقة.

أوضح المستشار القانوني والمحامي مصطفى إمام من أهالي المنطقة أن الإفطار الذي شارك فيه المئات من أهالي منطقة مسطرد رافعين شعار «فرحة ومودة وصلح»، «فرحتنا في لمتنا» مع ترسيخ مبادئ والتأكيد على روح المحبة والوحدة الوطنية بمشاركة راعي كنيسة العذراء بالمنطقة وبعض الأسر المسيحية لإعطاء رسالة بأن مصرالمحبة والكل فيها يحترم الآخر ويفرح ويفكر ويتناول الطعام على مائدة واحدة.

أضاف أن كل المتخاصمين والمتقاضين في المحاكم من الأسر المشاركة تصالحوا وتناولوا الطعام من مائدة واحدة مستغلين روحانيات شهر رمضان مؤكدين على تلاحمهم ومحبتهم، وتخلل الإفطار فقرات التنورة والتواشيح لإدخال البهجة على الأهالي خاصة الأطفال والشباب مشيرا إلى أن شباب المنطقة أعدوا المائدة باحترافية وتنظيم نال إعجاب الجميع واستوعب كل المشاركين دون مشاكل أو زحام.