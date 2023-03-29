إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء حالة الطقس والرياح

أغلقت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ميناء العريش البحري اليوم، وذلك لسوء أحوال الطقس والرياح في البحر الأحمر.

توقف حركة الملاحة

وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها، إنه تم توقيف حركة السفن والإبحار والملاحة في ميناء العريش البحري، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح القوية المحملة بالأتربة التي تضرب المنطقة.

وأضاف البيان أنه سوف يتم فتح الميناء حال هدوء الأوضاع وتحسن حالة الطقس.

أوضاع مناخية سيئة تضرب المنطقة

الجدير بالذكر أن رياحا محملة بالأتربة ضربت محافظة شمال سيناء اليوم، ما أدى إلى زحف الرمال على بعض الطرق في المناطق الصحراوية ووسط سيناء.

وأعلن مجلس مدينة العريش أنه لم يتم الإبلاغ عن أي من المشكلات حتى الآن.

تقلبات مناخية الساعات المقبلة بشمال سيناء

وتوقع المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له أن هناك تقلبات مناخية سوف تضرب المنطقة لمدة 48 ساعة، وسوف تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة.