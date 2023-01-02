إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الطقس

واصلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، إغلاق ميناء العريش البحري بشكل تام، بسبب سوء الأحوال الجوية وهبوب رياح محملة بالأتربة على شمال سيناء ومدخل الميناء.

وبحسب بيان رسمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فإن إغلاق ميناء العريش البحري تم أمام حركة الصيد والإبحار وحركة الملاحة داخل الميناء.

وشهدت محافظة شمال سيناء، أمس الأحد، سقوط أمطار رعدية وهبوب رياح متوسطة أدت إلى ارتفاع أمواج البحر المتوسط، مع استمرار تكاثر الغيوم بسماء المحافظة.

سوء طقس شمال سيناء

وتشهد محافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، حالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية وهبوب رياح على المحافظة بالكامل، ما تسبب في ارتفاع أمواج البحر التي وصلت إلى منطقة الكورنيش، وعدم انتظام حركة الملاحة في البحر المتوسط.

وأعلن المرصد المناخي لمجلس مدينة العريش، في بيان له، استمرار اضطراب حالة الطقس، وانخفاض درجات الحرارة، والتي وصلت إلى 17 مئوية للعظمى و7 للصغرى.

وتوقع المرصد المناخي، أن تتساقط أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة في بعض المناطق الساحلية والصحراوية بالمحافظة.