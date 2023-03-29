وزير السياحة: نستهدف تحقيق 15 مليار دولار إيرادات في نهاية 2023

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تستهدف تحقيق إيرادات سياحية خلال العام الجاري تقدر بنحو 15 مليار دولار، وذلك من خلال جذب 15 مليون سائح لزيارة مصر خلال العام الجاري، موضحا أنه وفقا لتقديرات وزارة التخطيط فإن متوسط إنفاق السائح يوميا خلال زيارته لمصر يقدر بنحو 93 دولارا.

وأضاف خلال الندوة التي عقدتها جمعية الكتاب السياحيين مساء اليوم أن الوزارة تستهدف أيضا جذب من 18 إلى 20 مليون سائح لمصر خلال عام 2024،وذلك ضمن خطة الوزارة لوصول أعداد السياح القادمين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

استقبال نحو 30 مليون سائح سنويا

وأشار الوزير، أن مصر تحتاج من 5 إلى 6 سنوات لاستكمال عدد الغرف الفندقية التي تمكنها من استقبال نحو 30 مليون سائح سنويا، مشيرًا إلى أن الوزارة استطاعت بنسبة كبيرة تجاوز أزمة عدم وجود سعة مقعدية في الطيران كافية لاستيعاب الطلب المتزايد للقدوم لمصر من سياح بعض الدول.

ولفت «عيسى» إلى أنه خلال 6 أشهر فقط وبالتعاون مع وزارة الطيران المدني تم زيادة السعة المقعدية للطيران من أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح لمصر بنحو 6 أضعاف، موضحًا أن متوسط النمو في السعة المقعدية للطيران خلال عام 2023 يقدر بنحو 30% بالمقارنة بالعام الماضي.

استراتيجية جديدة لوضع المقصد السياحي المصري

وأوضح أن مصر لديها من الإمكانات التي تؤهلها لاجتذاب أضعاف أعداد السياح الوافدين اليها حاليا، إذ أت الوزارة اعتمدت استراتيجية جديدة لوضع المقصد السياحي المصري في مكانه الطبيعي علي خارطة السياحة العالمية، لافتا إلى أن تلك الاستراتيجية تعتمد علي تحسين التجربة السياحية للسائح بمصر، وزيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي، وزيادة عدد الغرف الفندقية.