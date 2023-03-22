غرفة السياحة: انتعاشة في أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال الصيف

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه وفقا لمؤشرات الحجز الحالية والمستقبلية وحجم الطلب على زيارة مصر، فإن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية ولا سيما الدول الخليجية ستشهد ارتفاعا جيدا هذا العام ولا سيما في شهور الصيف والتي يفضل عشرات الآلاف من السياح العرب قضاؤها بمصر، موضحا أن غالبية السياح العرب الذين يزورون مصر يقيمون بفنادق القاهرة الكبرى.

أهمية السياحة العربية لمصر

وأضاف لـ«الوطن» أن السياحة العربية مهمة جدا لمصر، حيث إن السائح العربي من أصحاب الإنفاق المرتفع، فضلا عن أنه يكرر زيارته لمصر أكثر من مرة خلال العام، إضافة إلى أن متوسط إقامته في الفنادق المصرية يتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام، فضلا عن أنه يزور خلال تواجده بمصر كل المدن السياحية سواء الثقافية والأثرية منها كالقاهرة والجيزة أو الشاطئية كشرم الشيخ والغردقة.

وأشار إلى أن العام الجاري سيشهد زيادة جيدة في معدلات الحركة السياحية التى تستقبلها مصر من مختلف دول العالم، لافتا إلى أنه وفقا للحجوزات الحالية والمسقبلية فإن العديد من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح لمصر سترفع من عدد رحلاتها المسيرة للمقصد السياحى المصرى خلال عام 2023.

السياحة الألمانية تسجل ارتفاعا

وتابع «الحركة السياحية الوافدة لمصر من ألمانيا خلال أول شهرين من عام 2023 سجلت ارتفاعا بنحو 34% بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي».

وأشار إلى أن ألمانيا جاءت في المركز الأول في إرسال السياح لمصر خلال 2022، لافتا إلى أن عدد السياح الألمان الذين زاروا مصر العام الماضى بلغ نحو مليون و200 ألف سائح، مشيرا إلى أن القطاع السياحي المصري يستهدف وصول عدد السياح الألمان الزائرين لمصر بنهاية هذا العام إلى أكثر من 2 مليون سائح.