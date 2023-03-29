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قناة السويس تحتفل بذكرى تعويم السفينة «إيفرجيفن»

كتب:

عمرو الورواري
11:39 م | الأربعاء 29 مارس 2023
يوم التفوق في هيئة قناة السويس

يوم التفوق في هيئة قناة السويس

احتفلت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، بيوم التفوق، بمناسبة ذكرى نجاح تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة «EVER GIVEN»، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وقال بيان رسمي لهئىة قناة السويس إن ذكري تعويم سفينة الحاويات «إيفرجيفن» بات علامة فارقة في قدرة الهيئة على مجابهة كافة التحديات باقتدار، وذلك بنادي الشاطئ بالإسماعيلية.

تكريم المتفوقين من العاملين في هيئة قناة السويس 

 وتضمنت الاحتفالية تنظيم إفطارًا جماعيًا بحضور أعضاء مجلس الإدارة والعاملين من مختلف إدارات هيئة قناة السويس، فيما حرص الفريق أسامة ربيع علي حضور التكريم وتسليم المتفوقين هدايا تذكارية إلى جانب تكريم الأمهات المثاليات بالهيئة، واللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية من أجل تقديم أبناء صالحين للوطن. 

وأعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بوجوده وسط أبناءه من العاملين بالهيئة، مثمنًا مجهوداتهم التي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز صدارة قناة السويس للقنوات الملاحية العالمية، وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة على مدار تاريخ القناة سواء على مستوى أعداد وحمولات السفن أو الإيرادات المحققة.

كما حرص الفريق ربيع على بث روح العمل والإخلاص في كلمته لجموع العاملين، كما حرص على لقائهم والاجتماع بهم والتقاط الصور التذكارية معهم.

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بقلم عمرو الورواري