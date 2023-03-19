رئيس «قناة السويس»: انتهينا من اعتماد مستشفيات الهيئة ضمن منظومة التأمين الصحي

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، انتهينا من اعتماد مستشفيات الهيئة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، واعتماد المستشفيات والمراكز الهيئة الطبية بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية.

وأضاف ربيع خلال استقباله وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد طه، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمقر هيئة قناة السويس بالقاهرة أنه من المقرر أن يتم تسجيل مستشفى الهيئة بالسويس خلال المرحلة القادمة.

ربيع: نعمل على رفع مستوى الخدمات الطبية

وقال الفريق أسامة ربيع في بيان، إن الهيئة حريصة على الالتزام بكافة ضوابط ومعايير الجودة التي يتطلبها اعتماد المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة بمدن القناة الثلاثة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تبلور جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية ورفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين في إطار جديد قائم على معايير الجودة وقيم التكافل الاجتماعي.

وأضاف ربيع أن اللقاء في ضوء متابعة تطبيق المنشآت الصحية التابعة لهيئة قناة السويس لمعايير الجودة الطبية بعد تسجيلها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وضم الوفد الدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور وائل الدرندلي عضو مجلس ادارة الهيئة، والدكتور سعيد محمود، مستشار الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

رئيس الرقابة الصحية: مستشفيات الهيئة قدمت نموذج رائع

وقال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أن هيئة قناة السويس قدمت نموذجا رائدا في الالتزام بمتطلبات التسجيل ومعايير الجودة بخدمات المنشآت الصحية المسجلة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنه من المقرر عمل زيارات ميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لهيئة قناة السويس ضمن الجولات الميدانية، خلال الأسبوع الجاري لمتابعة تطبيق معايير الجودة ومتابعة مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.