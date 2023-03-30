الجريدة الرسمية تنشر قرارين جديدين لرئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح اليوم الخميس، قرارين جديدين للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

أولى القرار حمل رقم 591 لسنـة 2023، بشأن اعتبار مشروع ازدواج طريق (كفر الشيخ – دسوق) في نطاق محافظة كفر الشيخ، من أعمال المنفعة العامة.

وقالت المذكرة الإيضاحية للقرار، إن المشروع ينفذ في إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية بازدواج أو توسيع الأجزاء ذات الكثافة المرورية المرتفعة ومن ضمنها مشروع ازدواج طريق كفر الشيخ - دسوق.

أما ثاني القرارات؛ فحمل رقم 968 لسنـة 2023، ونص على: «تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5609٫06م2 ناحية قرية أفطيمة الغربية، زمام قرية عزبة القصر، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمقام عليها مبنى مدرسة أفطيمة للتعليم الأساسي، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق بالقرار».