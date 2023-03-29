مدبولي يوجّه الوزارات باستكمال إجراءات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة أن تستكمل باقي الوزارات تدريجيا إجراءات الانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومتابعة ذلك دوريا، وذلك في مستهل اجتماع اليوم، الذي عقد في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع، باستعراض أبرز تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، وفي مقدمتها التوجيه بتكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة تطويرا حقيقيا للجهاز الإداري للدولة بشكل كامل ونوعي، إلى جانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين.

مواصلة التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ عددا من الوزارات انتقلت بالكامل إلى مقارها بالحي الحكومي، وبدأت تمارس عملها بصورة كاملة من العاصمة الإدارية الجديدة، موجّها بضرورة أن تستكمل الوزارات الأخرى تدريجيا إجراءات الانتقال، وستتم متابعة ذلك دوريا.

وأشار رئيس الوزراء إلى تكليفات الرئيس خلال اجتماعه بالحكومة بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتوجيهه بمواصلة التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة، والمتابعة الميدانية للموقف التنفيذي للأعمال بشكل دوري، مؤكدا المضي في استكمال مشروعات المبادرة بالنظر إلى أهميتها في تحسين الخدمات المقدمة لمواطني الريف المصري.