مسلسل سوق الكانتو.. سبب طلب «القماش» من راوية عدم السفر لفرنسا

شهدت الحلقة 7 من مسلسل «سوق الكانتو»، أحداث مثيرة، إذ طردت شيرين والدة راوية التي تجسد شخصيتها الفنانة مي عز الدين، طه القماش الذي يجسد شخصيته أمير كرارة وأصدقائه من البنسيون، ومن ثم اعتذار راوية له عما قامت به والدتها، ثم طلب طه القماش منها عدم السفر إلى فرنسا.

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

يعرض مسلسل سوق الكانتو على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتي الإعادة الأولى في الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.