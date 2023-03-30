مصممة أزياء مسلسل سوق الكانتو: استوحيت الملابس من فيلم مصري صامت

كشفت مروة عبدالسميع، مصممة أزياء مسلسل سوق الكانتو، عن كواليس اختيار الأزياء والاكسسوارات، قائلة إن المسلسل يدور في الحقبة الزمنية بين آواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات، لافتة إلى أن هذا الوقت لم يكن ظهرت بعد السينمات، وكانت الأفلام الموجودة صامتة فقط.

سوق الكانتو متخصص لبيع ملابس أوروبا

أضافت «عبدالسميع»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، إن مصر في هذا الوقت مثل الأوروبيين، حيث كان سوق الكانتو يبيع الأقمشة والملابس القادمة من أوروبا، وبالتالي الناس كانت متطلعة لذلك، كما أن المجتمع كان يحتوي أيضا على الجزء الشعبي.

وأوضحت أنه جرى اختيار ملابس واكسسوارات المسلسل بناء على فيلم مصري صامت منتشر على الإنترنت عن الشارع المصري، بجانب الباحثين الأثريين، الذين كانوا يتابعون كل التفاصيل، وجرى تجميع النسبة الخاصة بالشارع.

مواعيد مسلسل سوق الكانتو

ويُعرض مسلسل سوق الكانتو، على قناة dmc الساعة 9 مساء، وتأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه على منصة watch it.