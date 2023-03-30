س وج.. كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم بعد حرمان ورثة الورثة

في 22 مارس الجاري، أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا حسمت فيه النزاع القائم منذ سنوات طويلة في قانون الإيجار القديم في النشاط غير السكني «لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين، إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة».

«الوطن» تشرح للقراء كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم بعد حكم النقض الخاص بورثة الورثة في سؤال وجواب (س وج) وفق حكم النقض.

س - ما هو حكم النقض الخاص بقانون الإيجار القديم الصادر مؤخرًا؟

انتهى حكم محكمة النقص الأخير إلى تعديل النص الآتي «فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم» .

- وضح تفاصيل النص المعدل في حكم النقض المتعلق بالإيجار القديم؟

- ذكرت محكمة النقض النص المعدل «لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة والنص في المادة الخامسة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره»، ومعنى هذا أنه لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين، لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته.

س - هل يشمل حكم محكمة النقض النشاط السكني للإيجار القديم؟

- لا يشمل حكم النقض النشاط السكني بل نص على امتداد عقد الإيجار القديم للنشاط غير السكني ، تقديرا لحقوق ورثة المستاجر المذكور لاستمرار مورد رزقهم ومصدر عيشهم وحفاظاً على تواصل نشاط المراكز الحرفية والمهنية والصناعية والتجارية، وحرصا من المشرع على عدم الإضرار بمؤجري هذه الأماكن، فقد قرر عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة، وذلك حتى لا يتحول حق المستأجر في استعمال العين - وهو حق مصدره العقد دائما حتى مع قيام التنظيم الخاص للعلائق الإيجارية وتحديد أبعادها بقوانين استثنائية - إلى نوع من السلطة الفعلية يسلطها المستأجر مباشرة على العين المؤجرة مستخلصا منه فوائده دون تدخل من المؤجر.

س - هل معنى حكم النقض في الإيجار القديم تمليك العين للمتفعين؟

- ليس ملكية العين المؤجرة، بل حكم محكمة النقض ينصب على منفعة يغلها القانون للمتسأجر وورثته لمرة واحدة وليس ورثة ورثته، فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته، وينقضي العقد بوفاة مورثهم.