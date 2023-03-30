الخارجية السودانية تدين التصريحات الإسرائيلية تجاه فلسطين والأردن

أدانت وزارة الخارجية السودانية، التصريحات المسيئة التي صدرت من أحد مسئولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق دولة فلسطين وشعبها الشقيق والتطاول على كيان المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

استنكار للوضع في فلسطين

واستنكرا وزارة الخارجية المحاولات الإسرائيلية، إنكار وجود حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية الثابتة في وطنه والاستهتار بجغرافية وتاريخ المنطقة، وبما يمس سيادة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الأمر الذى يعتبر انتهاكا لقواعد القانون والشرعية والأعراف الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على موقف السودان الرافض لهذه التصريحات المنافية للحقيقة، والتي تساهم في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقويض جهود الحوار والسلام.