اتصالات مصرية دولية لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى والسلطة تلجأ لـ«المحكمة الجنائية» بملف التجاوزات فى «غزة»

تواصل مصر اتصالاتها وتحركاتها لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية وأراضى فلسطينيى 48 الذين يتعرضون لاعتداءات من قوات الاحتلال، وتسعى مصر مع وسطاء أمريكيين ودوليين إلى التوصل لوقف إطلاق النار على الفلسطينيين فى غزة والضفة، ووقف إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه المدن التى يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلى.

وأجرى سامح شكرى، وزير الخارجية، اتصالين هاتفيين بنظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان، وكذلك رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريرى قبيل جلسة لمجلس الأمن الدولى، فى وقت تجاوز فيه عدد شهداء العدوان على غزة أكثر من 140 شهيداً بينهم عشرات الأطفال والنساء.

وتباحث وزير الخارجية مع وزير الخارجية السعودى التطورات المتسارعة للأوضاع فى الأراضى الفلسطينية وما يشهده قطاع غزة من تصعيد. وأشار السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أن الاتصال شهد تبادلاً للرؤى بين الوزيرين حول معالجة الأزمة واستعادة الهدوء، واستعرض الوزير شكرى آخر الجهود التى تجريها مصر مع كافة الأطراف المعنية من أجل التوصُل إلى وقف فورى لإطلاق النار ووقف إراقة الدماء.

كما ناقش وزير الخارجية عدداً من القضايا والملفات الإقليمية مع «الحريرى» وفى مقدمتها تطورات الوضع فى فلسطين وجهود مصر لإنهاء المواجهات.

وأفادت تقارير فلسطينية بسقوط أكثر من 140 شهيداً بينهم 39 طفلاً على الأقل وأكثر من 22 امرأة، فضلاً عن أكثر من ألف جريح، واستهدف الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، برج الجلاء الذى يضم مقار عدد من وسائل الإعلام العربية والدولية. وقال السفير الفلسطينى فى القاهرة دياب اللوح، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»، إن السلطة الوطنية الفلسطينية تجهز حالياً ملفاً بشأن المجازر التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة، للتقدم بها إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما ستُعقد اليوم جلسة فى مجلس الأمن الدولى لمناقشة الوضع فى فلسطين.

وقال الدكتور جهاد الحرازين، القيادى بحركة فتح، لـ«الوطن»، إن التحركات التى تجرى على الصعيد العربى والدولى والدور المصرى الكبير فيها تشير إلى أن الساعات المقبلة ستشهد انفراجة نحو وقف إطلاق النار.

«الكنيسة» تدين الاعتداءات الغاشمة وإزهاق أرواح الأبرياء

وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، رفضها واستنكارها لاعتداءات قوات الاحتلال الغاشمة التى تجرى فى القدس وقطاع غزة، ما أدى إلى إزهاق أرواح بريئة وإلحاق الأذى بالنساء والأطفال.

«الأزهر»: فلسطين تواجه محتلاً همجياً

فى السياق نفسه قال مرصد الأزهر إن اليوم 15 مايو يوافق ذكرى النكبة على فلسطين، والشعب الفلسطينى ما زال مناضلاً لنيل كرامته وصدّ محتل همجى لم تعرف له البشرية مثيلاً من قبل.

وجددت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إدانتها واستنكارها، لجرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأكدت اللجنة، فى بيان، أن صمت المجتمع الدولى على الانتهاكات يعد ازدواجية فى المعايير، فى الوقت الذى يتعرض فيه قطاع غزة للقصف.

وقالت اللجنة إنها تتابع تطورات الأوضاع بدءاً بمحاولات سلطات الاحتلال تهجير سكان حى الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واقتحام المسجد الأقصى، وصولاً لقصف المدنيين.