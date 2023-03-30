«إيجاك» تعتمد معمل خواص المواد في كلية «هندسة طنطا»

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اعتماد معمل خواص المواد بكلية الهندسة في بعض اختبارات الأسمنت والخرسانة، من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك» التابع لوزارة التجارة والصناعة، وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025/2017 لمدة 4 سنوات.

تأهيل المعامل العلمية

وأكد رئيس جامعة طنطا أن اعتماد المعمل يأتي في إطار خطة الجامعة لتأهيل المعامل العلمية بالجامعة للاعتماد، وتجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات المتخصصة، مشيرًا إلى أن ذلك يعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى قائمة إنجازات الكلية، مثنيًا على الجهود المبذولة من قبل إدارة الكلية والعاملين للحصول على الاعتماد.

اختبارات الأسمنت والخرسانة

من جانبه، قال الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة إن المعمل يقدم خدمات متميزة بأعلى جودة، في مجالات اختبارات الأسمنت والخرسانة بإجراء الاختبارات القياسية لتحديد أهم الخواص الطبيعية والميكانيكية لمعظم المواد المستخدمة في مجال الإنشاء، إضافةً إلى إجراء الاختبارات غير المتلفة لتقييم العناصر الإنشائية، مشيدًا بجهود الدكتورة مريم غازي مدير المعمل، وكافة العاملين فيه، للحصول على الاعتماد.