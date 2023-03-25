رئيس جامعة طنطا يشارك في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات

شارك اليوم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بالاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات في جلسته بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس.

زيارات ميدانية للطلاب

أكد الدكتور محمود ذكي أن المجلس ناقش خلال انعقاده عددا من الموضوعات الهامة شملت تنظيم الجامعات زيارات ميدانية ورحلات طلابية إلى المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقيام الجامعات بإنشاء تحالفات إقليمية بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمجتمع المدني وأجهزة التنمية المحلية ومجتمع الصناعة؛ للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة بجميع الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال، والتوسع في إنشاء حاضنات الأعمال داخل الجامعات، ودعم الخطط البحثية لمواجهة تغيرات المناخ بالأقاليم الجغرافية، وتطوير البرامج والمناهج الدراسية بالتعاون مع الشُركاء من الصناعة، والتدريب الميداني المهاري للطلاب لإعدادهم لتلبية متُطلبات سوق العمل، واستمرار جهود الجامعات في ملف محو الأمية وتكثيف التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

تسخير كافة الإمكانيات

أضاف رئيس جامعة طنطا أن المجلس ناقش أهمية دعم المبادرات الرئاسية والقومية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة من خلال أعضاء هيئات التدريس والطلاب المتطوعين مع تسخير كافة الامكانات المادية المتاحة بالجامعات للوصول إلى معدلات إنجاز قياسية تحقق مستهدفات المشروع والاستراتيجية الوطنية للتنمية للتنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة في ضوء رؤية مصر 2030.