أحمد الطلحي لـ قناة الناس: اغتنموا رمضان بحفظ هذه السور لتنير حياتكم

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، الذي جعله شفاء ورحمة، وهو ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِين»، لافتا إلى أن سيدنا محمد ﷺ رغَّب الناس في حفظ القرآن الكريم، فقال: «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها».

فضل حافظ القرآن

وأوضح الطلحي، خلال حلقة برنامج «يومك فى رمضان»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس، أن المراد بقوله سبحانه وتعالى «صاحب القرآن»، أي حافظه عن ظهر قلب على حد قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله.. أي أحفظهم، لافتا إلى أنه جاء في فضل حافظ القرآن عن النبي ﷺ قال «مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران».

حفظ القرآن الكريم

وأشار إلى أن الأدلة على فضل حفظ القرآن الكريم كثيرة، حتى لو سورة واحدة تنير للإنسان طريقه في الحياة، وهناك سور لها خصوصيتها في القرآن الكريم منها: سورة الواقعة، وسورة الملك، وياسين، الكهف، وغيرها من السور القرآنية التي خصها رسول الله بفضائل حتى سماها العلماء «بالسور ذات الخصائص».