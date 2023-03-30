«الإفتاء» لـ قناة الناس: الله يرى كل من أفسد بيتا أو أسرة بالإنترنت

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة عن كيفية التوبة من زنا الإنترنت؟، قائلا: «الشيطان معانا دائما في الدنيا، وكل ما يكون في اختراع تلاقيه بيتدخل فيه، ودايما يخلي الإنسان يستخدم الاختراع ده في الشر أو المعصية، ويبعده عن الخير والتعلم النافع، فزنا الإنترنت حرام، وطريق يوصل للوقوع في الزنا المباشر».

الله يقبل التوبة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «لا بد للإنسان أن يتعلم الأخلاق، كل إنسان استخدم الإنترنت في إفساد إنسان أو بيت أو إفساد زوجة على بيتها، نعم مفيش حد شايفك لكن ربك شايفك، ولا بد من توبة، تقول يا رب توبت واندم على ما فعلت ولو ذنوبك تصل عنان السماء فالله يقبل التوبة».

انطلاق قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتُبث قناة الناس خلال شهر رمضان الحالي، عبر تردد 12054 رأسي، وتقدم عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية، وتغطي مجالات الحياة كافة.