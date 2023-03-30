3 زلازل في أسبوع واحد تضرب عدة أماكن بقارات مختلفة

ضربت 3 زلازل العالم في أسبوع واحد في أماكن مختلفة في آسيا وأمريكا الجنوبية وشمال قارة إفريقيا بدرجات مختلفة لتصدق توقعات عالم الفلك الهولندي، فرانك هوغيربيتس الذي أشار إلى أن هناك زلزالا قويا سيضرب الأرض نهاية مارس في عدة مناطق مختلفة.

زلزال في اليابان

وضرب زلزال اليابان شدته 6.1 بعد ظهر الثلاثاء بحسب بحسب مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية التي لم تُصدر أي تحذير من تسونامي، وتقع اليابان على حزام النار في منطقة المحيط الهادئ الذي تنشط فيها الزلازل، ولم تتأثر اليابان بسبب بناءها المنازل بنظام الزلازل الكودي الذي يمنع انهيار المباني جراء الزلازل القوية.

زلزال في تونس

وفي تونس وقع زلزال قوي مساء اليوم الأربعاء شدته 3.3 على مقياس ريختر ووقع على عمق 5 كيلومترات أسفل القشرة الأرضية ولم تحدث أي خسائر في الأرواح أو الماديات بحسب المعهد الوطني بتونس في بيان له مبينا أن الهزة أرضية وقعت شرق مدينة نفزة التابعة لولاية باجة التي تبعد 150 كيلومتر عن العاصمة تونس.

زلزال في كولومبيا

أما كولومبيا في قارة أمريكا اللاتينية شهدت زلزال شدته 4.5 درجة علي مقياس ريختر يضرب شمال ولاية سان كارلوس بكولومبيا، ووقع الزلزال على بعد بعد 14 كم شمال سان كارلوس، وكان على عمق 56.7 كيلومترات من سطح الأرض، ولم تحدث خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.