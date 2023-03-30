زلزال بقوة 5 ريختر يضرب اليابان

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، قبالة سواحل جزيرة تشيتشيجيما اليابانية.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن مركز الزلزال وقع قبالة سواحل الجزيرة وعلى عمق 50 كيلومترا.

ولم يصدر أي تحذير من احتمال حدوث أمواج مد عاتية «تسونامي»، كما لم ترد إلى الآن تقارير عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

جدير بالذكر، أن اليابان تقع عند نقطة التقاء أربع صفائح تكتونية، ما يجعلها عرضة بشكل خاص للنشاط الزلزالي، كما تعتبر أيضا موطنا لمئة بركان نشط.

وتسبب زلزال وقع عام 2011، وبلغت قوته تسع درجات على مقياس ريختر، وصاحبته موجات مد عاتية أو تسونامي، في مقتل أكثر من 15 ألف شخص، كما تسبب في كارثة بمحطة فوكوشيما النووية.