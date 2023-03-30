ماكرون يدعو الشعب الفرنسي لتقليل استهلاك المياه

بعد أيام من اندلاع تظاهرات واسعة في فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب رفض قانون رفع سن المعاش، خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة له نشرها قصر الإليزيه مساء اليوم الأربعاء، يوضح فيها ضرورة تخفيض الاستهلاك في البلاد.

ارتفاع أسعار الاستهلاك

ويواجه الشعب الفرنسي ارتفاعا كبيرا في أسعار استهلاك المياه بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد، تأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية، لذا دعا ماكرون لخفض الاستهلاك بنسبة 10% بحلول 2030 فيما أسماه خطة الاعتدال.

وقال ماكرون بحسب موقع «روسيا اليوم»: «إننا نتحدّث عن ترشيد غير مسبوق لسياسة استهلاك المياه في فرنسا أود تحديد هدف لبلدنا: بحلول عام 2030، تقليل استهلاك المياه بنسبة 10% في كافة القطاعات».