تعرف على فضل دعاء الصائم في رمضان

يحرص الكثير من المسلمين على الإكثار من الأدعية طوال شهر رمضان، باعتباره فرصة للتقرب إلى الله، وطلبه لتحقيق ما تحمله نفوسهم الباطنة، وبدأ البعض منهم يتسائل عن فضل دعاء الصائم في رمضان، وذلك على سبيل معرفة أجر الدعاء للإكثار منه.

فضل دعاء الصائم في رمضان

وتجيب «الوطن» خلال التقرير التالي، عن تساؤل فضل دعاء الصائم في رمضان حيث قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وهذه الدعوة كما قال النبي «صلى الله عليه وسلم» «للصائم فرحتان يفرحهما عند فطره وفرحة عند لقاء ربه».

وأضاف «وسام» خلال لقائه بأحد البرامج الفضائية في إجابته على سؤال: لماذا يستجاب دعاء الصائم عند فطره؟، أن هناك أمرين مهمين استجابة دعاء الصائم وهما الأول عندما تتناول شيئا من الطعام بعد طول الصيام كأنك تحيي الجسد وتفرج كرب هذه الخلايا وهذه لحظة من اللحظات التى يستجيب عندها الدعاء.

الحاجة إلى الطعام

والثانية هي أنك في حاجة إلى الطعام وإلى الإقبال على ما منعت منه، ومع ذلك فأنت مقبل على الدعاء فتقدم التوجه إلى الله تعالى على حاجة نفسك، لذلك كما جاء فى الحديث: «أحب الذكر إلى الله تعالى سُبحة الحديث، قالوا وما سُبحة الحديث يا رسول الله؟ قال القوم يتحدثون والرجل يسبح»، فهذا متعلق بالملأ الأعلى فيكون غيره مقبل على الطعام، وهو مقبل على ربه، علم أنه في حالة إجابة، فيسأل ربه أن يتقبل منه وأن يغفر له.

وتابع: وكما جاء فى الحديث «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك أمنت وعليك توكلت ذهب الظم وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله».